Original Research
Published on 07 Aug 2026
Integrated analysis of enzymes, mRNAs, and miRNAs provides insight into the regulatory potential of extracellular vesicles in recipient cell glucose metabolism
in Integrative Bioinformatics
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Integrative Bioinformatics
Correction
Accepted on 04 Aug 2026
in Integrative Bioinformatics
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Review
Accepted on 15 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Technology and Code
Accepted on 14 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Perspective
Published on 03 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Correction
Published on 01 Jul 2026
in Integrative Bioinformatics
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Integrative Bioinformatics
Technology and Code
Published on 24 Jun 2026
in Integrative Bioinformatics