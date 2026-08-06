 Skip to main content
Type at least 3 characters

1,241 articles

articles

Original Research

Published on 05 Aug 2026

Routine echocardiographic measurements in clinical practice: reproducibility of left and right ventricular indices and agreement with cardiac magnetic resonance

in Cardiovascular Imaging

  • Raul Eduardo Reyes-Toledo
  • David Gabriel David-Pardo
  • Gustavo Lemus-Barrios
  • Diego Rangel-Rivera
  • Claudia Jaimes
  • Yeisson Ávila-Cortés
  • Carlos Eduardo Guerrero-Chalela
  • Gabriel Salazar
  • Juan Felipe Vasquez-Rodriguez
Frontiers in Cardiovascular Medicine
doi 10.3389/fcvm.2026.1843290
  • 233 views