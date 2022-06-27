christos bourantas
William Harvey Research Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Imaging
William Harvey Research Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Imaging
German Heart Center Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Imaging
National Institutes of Health (NIH)
Bethesda, United States
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
School of Medicine, Wayne State University
Detroit, United States
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Nippon Medical School
Bunkyō, Japan
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust
London, United Kingdom
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Center for Diagnostics, University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Monzino Cardiology Center (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Barts Heart Centre
London, United Kingdom
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Elisabeth-Krankenhaus Essen
Essen, Germany
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Department of Medical Biotechnology, University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Imaging
Monzino Cardiology Center (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Imaging