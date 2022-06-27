ichiro manabe
Chiba University
Chiba, Japan
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Metabolism
Qatar University
Doha, Qatar
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Nagoya University
Nagoya, Japan
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Perspectum Diagnostics
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
University of Eastern Piedmont
Vercelli, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Stellenbosch University
Stellenbosch, South Africa
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Division of Cardiovascular and Genetic Research, Center for Molecular Medicine, Jichi Medical University
Tochigi, Japan
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Kagoshima University
Kagoshima, Japan
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Hokkaido Heart Failure Medical-care Coordination Academy
Sapporo, Japan
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Graduate School of Medicine, Mie University
Tsu, Japan
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
Dalhousie University
Halifax, Canada
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
College of Medicine, Inje University
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Cardiovascular Metabolism