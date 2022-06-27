stéphane cook
Université de Fribourg
Fribourg, Switzerland
Specialty Chief Editor
Coronary Artery Disease
asp trapani
Trapani, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Sidney Kimmel Medical College (SKMC)
Philadelphia, United States
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Azienda Ospedaliera Papardo
Messina, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Institute for Cardiovascular Diseases, Clinical Center of Serbia
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Centre Hospitalier Universitaire de Caen
Caen, France
Associate Editor
Coronary Artery Disease
University Hospital of Ferrara
Ferrara, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease
University Hospital Split
Split, Croatia
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Tunis El Manar University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Azienda Sanitaria Locale Caserta
Caserta, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari
Sassari, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Wake Forest Baptist Medical Center
Winston-Salem, United States
Associate Editor
Coronary Artery Disease
Humanitas University
Rozzano, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Coronary Artery Disease