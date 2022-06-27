elena aikawa
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Heart Valve Disease
Leiden University Medical Center (LUMC)
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Heart Valve Disease
Dept. of Thoracic and Cariovascular Surgery, West German Cardiovascular Center, University Hospital Essen
Essen, Germany
Associate Editor
Heart Valve Disease
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Associate Editor
Heart Valve Disease
Department of Cardiac Surgery and CURE 3D Lab, Medical Faculty, Heinrich Heine University
Düsseldorf, Germany
Associate Editor
Heart Valve Disease
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Heart Valve Disease
San Luigi Gonzaga University Hospital
Orbassano, Italy
Associate Editor
Heart Valve Disease
Department of Surgery, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Heart Valve Disease
Division of Cardiovascular Medicine, Department of Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Heart Valve Disease
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Heart Valve Disease
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)
Paris, France
Associate Editor
Heart Valve Disease
INSERM U1087 Institut du Thorax
Nantes, France
Associate Editor
Heart Valve Disease
Institut Cardiovasculaire Paris Sud
Massy, France
Associate Editor
Heart Valve Disease
Cleveland Clinic
Cleveland, United States
Associate Editor
Heart Valve Disease
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Heart Valve Disease
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero
Brescia, Italy
Associate Editor
Heart Valve Disease