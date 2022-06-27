guido iaccarino
Program for Adapted Physical Activity Prescripriton for Chronic Conditions, Federico II University Hospital
Napoli, Italy
Specialty Chief Editor
Hypertension
Department of Clinical and Experimental Sciences, University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Hypertension
St George's, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Hypertension
King Abdullah International Medical Research Center (KAIMRC)
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Hypertension
MVZ of the German Heart Center of the Charité GmbH
Berlin, Germany
Associate Editor
Hypertension
Department of Medicine, University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Hypertension
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Hypertension
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Hypertension
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Hypertension
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Hypertension
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
Associate Editor
Hypertension
First Cardiology Clinic, National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Hypertension
American Medical Association
Chicago, United States
Associate Editor
Hypertension
AMA
Greenville, United States
Associate Editor
Hypertension
Federico II University Hospital
Naples, Italy
Associate Editor
Hypertension
School of Medicine, University of Mississippi Medical Center
Jackson, United States
Associate Editor
Hypertension