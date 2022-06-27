ruth heying
Department of Pediatric Cardiology, University Hospital Leuven
Leuven, Belgium
Specialty Chief Editor
Pediatric Cardiology
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Cardiology
University Hospitals Cleveland Medical Center
Cleveland, United States
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Ulm University Medical Center
Ulm, Germany
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Department of General Pediatrics, Sophia Children's Hospital, Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Driscoll Children's Hospital
Corpus Christi, United States
Associate Editor
Pediatric Cardiology
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Cardiology
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Associate Editor
Pediatric Cardiology
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Miller Children's & Women's Hospital
Long Beach, United States
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Ghent University Hospital
Ghent, Belgium
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Bambino Gesù Children's Hospital (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Pediatric Cardiology
Liverpool Heart and Chest Hospital NHS Trust
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Cardiology