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Original Research

Published on 21 Oct 2025

Sex-differences in endotoxemia and trimethylamine N-oxide according to the diet and type 2 diabetes status in coronary heart disease patients: from the CORDIOPREV study

in Sex and Gender in Cardiovascular Medicine

  • Helena Garcia-Fernandez
  • Javier Arenas-Montes
  • Francisco M. Gutierrez-Mariscal
  • Juan F. Alcala-Diaz
  • Alisa Allais
  • Antonio P. Arenas-de Larriva
  • Diego Luque-Cordoba
  • Jose D. Torres-Peña
  • Juan L. Romero-Cabrera
  • Raul M. Luque
Frontiers in Cardiovascular Medicine
doi 10.3389/fcvm.2025.1527406
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