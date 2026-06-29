Frontiers in Cardiovascular Medicine

Original Research
Published on 29 Jun 2026
Female sex is not associated with worse surgical outcomes in infective endocarditis: a prospective study disproving a common assumption
in Sex and Gender in Cardiovascular Medicine
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Published on 29 Jun 2026
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Published on 23 Dec 2024
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