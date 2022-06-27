peter martin wenaweser
Heart Clinic Zurich
Zurich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Structural Interventional Cardiology
Al-Azhar University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Azienda USL della Valle d'Aosta
Aosta, Italy
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
L'Institut Mutualiste Montsouris
Paris, France
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Mitsui Memorial Hospital
Tokyo, Japan
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Cardiovascular Center, OLV Aalst
Aaslt, Belgium
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
University of Italian Switzerland
Lugano, Switzerland
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
German Heart Center Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Campus Bio-Medico University Hospital
Roma, Italy
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Rabin Medical Center
Petah-Tikva, Israel
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Servizio di Cardiologia, Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico
Catania, Italy
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Rigshospitalet, University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
San Raffaele Hospital (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
University of Texas Health Science Center at Houston
Houston, United States
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Cardiovascular Institute of the South
Houma, United States
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology
Unity Health Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Structural Interventional Cardiology