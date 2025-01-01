ahmed aburima
University of Hull
Hull, United Kingdom
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
University of Hull
Hull, United Kingdom
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Texas A&M Health Science Center
Bryan, United States
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Hospital Universitario de Torrevieja
Torrevieja, Spain
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Kanazawa University Hospital
Kanazawa, Japan
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Zentrum für perioperative Thrombose und Hämostase
Zurich, Switzerland
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Étienne
Saint-Etienne, France
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Walther-Straub-Institute for Pharmacology and Toxicology, Ludwig-Maximilian-University, Member of the German Center for Lung Research (DZL), Munich, Germany
Munich, Germany
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Private University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology (UMIT)
Hall in Tirol, Austria
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Center for Entrepreneurship, Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
University of Texas Southwestern Medical Center
Dallas, United States
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
University of Central Oklahoma
Edmond, United States
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
University of Nebraska Medical Center
Omaha, United States
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
Normandie Univ, UNIROUEN, INSERM U1096, Rouen University Hospital, Vascular Hemostasis Unit, F 76000 Rouen, France
Rouen, France
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis
University Hospital of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Thrombosis and Haemostasis