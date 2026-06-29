Original Research
Published on 29 Jun 2026
Enhancing CYP4B1 catalytic performance through an orthologous sequence-guided engineering approach
in Biocatalysis
- 874 views
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Biocatalysis
Review
Published on 04 Mar 2026
in Biocatalysis
Review
Published on 15 Oct 2024
in Biocatalysis
Editorial
Published on 06 Aug 2024
in Biocatalysis
Original Research
Published on 04 Mar 2024
in Biocatalysis
Review
Published on 16 Feb 2024
in Biocatalysis
Original Research
Published on 31 Jan 2024
in Biocatalysis
Original Research
Published on 24 Jan 2024
in Biocatalysis
Original Research
Published on 26 Jul 2023
in Biocatalysis
Original Research
Published on 16 Jun 2023
in Biocatalysis
Original Research
Published on 24 May 2023
in Biocatalysis
Original Research
Published on 04 May 2023
in Biocatalysis
Mini Review
Published on 21 Apr 2023
in Biocatalysis
Original Research
Published on 13 Apr 2023
in Biocatalysis
Original Research
Published on 08 Mar 2023
in Biocatalysis
Original Research
Published on 16 Feb 2023
in Biocatalysis
Original Research
Published on 16 Jan 2023
in Biocatalysis
Perspective
Published on 22 Dec 2022
in Biocatalysis
Review
Published on 14 Dec 2022
in Biocatalysis
Review
Published on 22 Nov 2022
in Biocatalysis
Perspective
Published on 14 Oct 2022
in Biocatalysis
Original Research
Published on 23 Sep 2022
in Biocatalysis
Original Research
Published on 05 Aug 2022
in Biocatalysis
Original Research
Published on 30 Jun 2022
in Biocatalysis