akihiko ito
Kindai University Faculty of Medicine
Sakai, Japan
Specialty Chief Editor
Cell Adhesion and Migration
Faculty of Medicine, American University of Beirut
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Institute of Ophthalmology, Faculty of Brain Sciences, University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Pontificia Universidad Católica de Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Hong Kong Baptist University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Kean University
Union, United States
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
University of New Brunswick Fredericton
Fredericton, Canada
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
National University of La Plata
La Plata, Argentina
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
U1081 IRCAN INSERM
Nice, France
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Helmholtz Association of German Research Centers (HZ)
Berlin, Germany
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
UCONN Health
Farmington, United States
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Kindai University
Higashi-osaka, Japan
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration
Nicolaus Copernicus University in Toruń
Toruń, Poland
Associate Editor
Cell Adhesion and Migration