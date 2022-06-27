maria ina arnone
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Evolutionary Developmental Biology
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
University of Giessen
Giessen, Germany
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Andalusian Center for Development Biology, Spanish National Research Council (CSIC)
Seville, Spain
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
San Francisco State University
San Francisco, United States
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Department of Biology and Evolution of Marine Organisms, Zoological Station Anton Dohrn
Naples, Italy
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Shaanxi University of Technology
Hanzhong, China
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Gulf University for Science and Technology
Mishref District, Kuwait
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology
Rudjer Boskovic Institute
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Evolutionary Developmental Biology