Original Research
Published on 16 Jan 2026
Epoxidation of allyl alcohol to glycidol over TPAOH-treated titanium silicalite-1 extrudates
in Catalytic Engineering
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Original Research
Published on 16 Jan 2026
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 09 Jan 2026
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 07 Jan 2026
in Catalytic Engineering
Editorial
Published on 11 Dec 2024
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 22 Feb 2024
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 12 Dec 2023
in Catalytic Engineering
Editorial
Published on 15 Sep 2023
in Catalytic Engineering
Mini Review
Published on 20 Jul 2023
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 15 May 2023
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 23 Jan 2023
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 15 Nov 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 19 Oct 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 14 Oct 2022
in Catalytic Engineering
Mini Review
Published on 09 Mar 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 08 Mar 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 08 Feb 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 18 Jan 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 12 Jan 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 12 Jan 2022
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 13 Dec 2021
in Catalytic Engineering
Mini Review
Published on 02 Nov 2021
in Catalytic Engineering
Review
Published on 20 Oct 2021
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 07 Oct 2021
in Catalytic Engineering
Original Research
Published on 25 Jun 2021
in Catalytic Engineering