eric favre
Université de Lorraine
Nancy, France
Specialty Chief Editor
Separation Processes
American University of Sharjah
Sharjah, United Arab Emirates
Associate Editor
Separation Processes
SINTEF Energy Research
Trondheim, Norway
Associate Editor
Separation Processes
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Separation Processes
Netherlands Organisation for Applied Scientific Research
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Separation Processes
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Separation Processes
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Separation Processes
University of Calabria
Cosenza, Italy
Associate Editor
Separation Processes
University of Connecticut
Storrs, United States
Associate Editor
Separation Processes
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Associate Editor
Separation Processes
Pall Corporation (United States)
Port Washington, United States
Associate Editor
Separation Processes
Center of Physics and Engineering of Advanced Materials, Higher Technical Institute, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Separation Processes
Institute for Membrane Technology, National Research Council (CNR)
Rende, Italy
Associate Editor
Separation Processes
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Separation Processes
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Separation Processes
SEPPURE
Singapore, Singapore
Associate Editor
Separation Processes