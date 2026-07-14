Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
Effect of oxygen pressure during HVOF spraying on the struc-tural-phase state of Zr2CN coatings
in Surface and Interface Engineering
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Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Surface and Interface Engineering
Mini Review
Published on 30 Apr 2025
in Surface and Interface Engineering
Original Research
Published on 11 May 2023
in Surface and Interface Engineering
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Published on 25 Apr 2023
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Published on 02 Dec 2022
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Published on 18 Nov 2022
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Published on 31 Aug 2022
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Published on 30 Aug 2022
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Published on 13 Apr 2022
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Published on 29 Mar 2022
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Published on 09 Sep 2021
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Perspective
Published on 05 Mar 2021
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