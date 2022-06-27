simona liguori
Clarkson University
Potsdam, United States
Specialty Chief Editor
Carbon Dioxide Removal
Polytechnique Montréal
Montreal, Canada
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
German Institute for International and Security Affairs (SWP)
Berlin, Germany
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
Department of Energy, Polytechnic of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
Riga Technical University
Riga, Latvia
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
Institute for Responsible Carbon Removal, School of International Service, American University
Washington, DC, United States
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
University of Cantabria
Santander, Spain
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
New York University
New York City, United States
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
Linköping University
Linköping, Sweden
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
Potsdam, Germany
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
Costa University Corporation
Barranquilla, Colombia
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal
Linköping University
Linköping, Sweden
Associate Editor
Carbon Dioxide Removal