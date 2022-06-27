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Next-Generation Hybrid Catalytic Strategies for Post-Capture CO₂ Conversion: Materials, Reaction Mechanisms, and Reactor Engineering
- Guillermo Díaz-Sainz
- Roberto Fiorenza
- Sudhagar Pitchaimuthu
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