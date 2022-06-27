matthew collins
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate and Economics
Universiti Utara Malaysia
Sintok, Malaysia
Associate Editor
Climate and Economics
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Climate and Economics
Department of Economics, School of Economics, Roma Tre University
Rome, Italy
Associate Editor
Climate and Economics
Faculty of Business and Law, Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Associate Editor
Climate and Economics
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Climate and Economics
National Institute of Technology, Karnataka
Mangalore, India
Associate Editor
Climate and Economics
Department of Economics, Faculty of Social Sciences, University of Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Climate and Economics
Department of Economics, Society and Policy, School of Economics, University of Urbino Carlo Bo
Urbino, Italy
Associate Editor
Climate and Economics
Anhui University of Finance and Economics
Bengbu, China
Associate Editor
Climate and Economics
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Climate and Economics
Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO)
Oslo, Norway
Associate Editor
Climate and Economics
Beijing University of Technology
Beijing, China
Associate Editor
Climate and Economics