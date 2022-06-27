huade guan
Flinders University
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Climate, Ecology and People
World Agroforestry Centre (Kenya)
Nairobi, Kenya
Associate Editor
Climate, Ecology and People
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Associate Editor
Climate, Ecology, and People
Institute for Marine and Antarctic Studies, College of Sciences and Engineering, University of Tasmania
Hobart, Australia
Associate Editor
Climate, Ecology and People
University of California, Irvine
Irvine, United States
Associate Editor
Climate, Ecology, and People
International Center for Tropical Agriculture
Nairobi, Kenya
Associate Editor
Climate, Ecology and People
Lanzhou University
Lanzhou, China
Associate Editor
Climate, Ecology and People
University of Oulu
Oulu, Finland
Associate Editor
Climate, Ecology and People
IKERBASQUE Basque Foundation for Science
Bilbao, Spain
Associate Editor
Climate, Ecology and People
University of California, Merced
Merced, United States
Associate Editor
Climate, Ecology and People
International Center for Tropical Agriculture (CIAT)
Cali, Colombia
Associate Editor
Climate, Ecology, and People
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (INIA)
Madrid, Spain
Associate Editor
Climate, Ecology and People
School of Civil Engineering, Sun Yat-sen University, Zhuhai Campus
Zhuhai, China
Associate Editor
Climate, Ecology and People
National Audubon Society
New York, United States
Associate Editor
Climate, Ecology, and People
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Climate, Ecology and People
Sichuan Agricultural University
Ya'an, China
Associate Editor
Climate, Ecology and People