minu treesa abraham
Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
Oslo, Norway
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Climate Risk Management
Norwegian Geotechnical Institute (NGI)
Oslo, Norway
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Climate Risk Management
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
São José dos Campos, Brazil
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Climate Risk Management
Embrapa Amazônia Oriental
Belém, Brazil
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Climate Risk Management
Aspen Global Change Institute
Basalt, United States
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Climate Risk Management
International Center for Biosaline Agriculture (ICBA)
Dubai, United Arab Emirates
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Climate Risk Management
University of Ghana
Accra, Ghana
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Climate Risk Management
National Institute of Space Research (INPE)
São José dos Campos, Brazil
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Climate Risk Management
East China Normal University
Shanghai, China
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Climate Risk Management
Max Planck Institute for Biogeochemistry
Jena, Germany
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Climate Risk Management
South African Weather Service
Pretoria, South Africa
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Climate Risk Management
Idaho State University
Pocatello, United States
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Climate Risk Management
Africa Finance Corporation
Lagos, Nigeria
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Climate Risk Management
University College London
London, United Kingdom
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Climate Risk Management
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
São José dos Campos, Brazil
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Climate Risk Management
Faculty of Sciences, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
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Climate Risk Management
National University of Colombia, Manizales
Manizales, Colombia
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