bayes ahmed
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate Risk Management
University of Bergen
Bergen, Norway
Associate Editor
Climate Risk Management
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Climate Risk Management
Isfahan University of Technology
Isfahan, Iran
Associate Editor
Climate Risk Management
School for Environment and Sustainability, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Climate Risk Management
Alabama Agricultural and Mechanical University
Huntsville, United States
Associate Editor
Climate Risk Management
University of Dhaka, Faculty of Earth and Environmental Sciences
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Climate Risk Management
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Climate Risk Management
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Climate Risk Management
Nanjing University of Information Science and Technology
Nanjing, China
Associate Editor
Climate Risk Management
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Climate Risk Management
North South University
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Climate Risk Management
ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies, James Cook University
Townsville, Australia
Associate Editor
Climate Risk Management
Obafemi Awolowo University
Ife, Nigeria
Associate Editor
Climate Risk Management
National Institute of Space Research (INPE)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Climate Risk Management
Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)
Dehra Dūn, India
Associate Editor
Climate Risk Management