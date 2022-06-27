ioannis krikidis
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Specialty Chief Editor
Communications Theory
Ericsson (United States)
Plano, United States
Associate Editor
Communications Theory
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Communications Theory
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Communications Theory
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Communications Theory
National Institute of Posts and Telecommunications (INPT)
Rabat, Morocco
Associate Editor
Communications Theory
Carthage University
Tunis, Tunisia
Associate Editor
Communications Theory
University of York
York, United Kingdom
Associate Editor
Communications Theory
Heinrich Hertz Institute (FHG)
Berlin, Germany
Associate Editor
Communications Theory
University of British Columbia, Okanagan Campus
Kelowna, Canada
Associate Editor
Communications Theory
Faculty of Information Technology, University of Jyväskylä
Jyväskylä, Finland
Associate Editor
Communications Theory
CEA LETI
Grenoble, France
Associate Editor
Communications Theory
University of Cassino
Cassino, Italy
Associate Editor
Communications Theory
Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Communications Theory
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Associate Editor
Communications Theory