abdulah aljohani
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
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Data Science for Communications
King Abdulaziz University
Jeddah, Saudi Arabia
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Data Science for Communications
TED University
Ankara, Türkiye
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Data Science for Communications
Cairo University
Giza, Egypt
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Data Science for Communications
American University in Cairo
Cairo, Egypt
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Data Science for Communications
Kuwait College of Science and Technology
Kuwait, Kuwait
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Data Science for Communications
Department of Teleinformatics Engineering, Center of Technology, Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
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Data Science for Communications
The University of Texas at Austin
Austin, United States
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Data Science for Communications
American University in Cairo
Cairo, Egypt
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Data Science for Communications
Imperial College London
London, United Kingdom
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Data Science for Communications
Imperial College London
London, United Kingdom
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Data Science for Communications
COMSATS University, Islamabad Campus
Islamabad, Pakistan
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Data Science for Communications
The University of Sheffield
Sheffield, United Kingdom
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Data Science for Communications
University of Leicester
Leicester, United Kingdom
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Data Science for Communications
University of Toronto
Toronto, Canada
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Data Science for Communications
Shanghai Normal University
Shanghai, China
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Data Science for Communications
Lakehead University
Thunder Bay, Canada
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Data Science for Communications