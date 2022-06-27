mehdi bennis
University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Data Science for Communications
Arizona State University
Tempe, United States
Associate Editor
Data Science for Communications
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Data Science for Communications
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
Associate Editor
Data Science for Communications
Department of Electrical Engineering, Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Associate Editor
Data Science for Communications
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Associate Editor
Data Science for Communications
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Espoo, Finland
Associate Editor
Data Science for Communications
University of Twente
Enschede, Netherlands
Associate Editor
Data Science for Communications
University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Data Science for Communications
American University in Cairo
Cairo, Egypt
Associate Editor
Data Science for Communications
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Data Science for Communications
Tennessee Technological University
Cookeville, United States
Associate Editor
Data Science for Communications
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Data Science for Communications
Deakin University
Geelong, Australia
Associate Editor
Data Science for Communications
Amirkabir University of Technology
Tehran, Iran
Associate Editor
Data Science for Communications
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Data Science for Communications