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National Institute of Technology Calicut
Kozhikode, India
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IoT and Sensor Networks
National Institute of Technology Calicut
Kozhikode, India
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IoT and Sensor Networks
Western University
London, Canada
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IoT and Sensor Networks
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
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IoT and Sensor Networks
Qatar University
Doha, Qatar
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IoT and Sensor Networks
Queen's University
Kingston, Canada
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IoT and Sensor Networks
University of Ghana
Accra, Ghana
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IoT and Sensor Networks
Universiti Malaysia Perlis
Arau, Malaysia
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IoT and Sensor Networks
Tarbiat Modares University
Tehran, Iran
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IoT and Sensor Networks
Mid Sweden University
Sundsvall, Sweden
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IoT and Sensor Networks
Habib University
Karachi, Pakistan
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IoT and Sensor Networks
KTO Karatay University
Konya, Türkiye
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IoT and Sensor Networks
Lagos State University
Ojo, Nigeria
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IoT and Sensor Networks
National University of Computer and Emerging Sciences
Chiniot/ Faisalabad, Pakistan
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IoT and Sensor Networks
Middle Technical University
Baghdad, Iraq
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IoT and Sensor Networks
Majmaah University
Al Majma'ah, Saudi Arabia
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IoT and Sensor Networks
Khurasan University
Jalalabad, Afghanistan
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IoT and Sensor Networks