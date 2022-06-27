muhammad ali imran
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
IoT and Sensor Networks
School of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University Technology Malaysia
Skudai, Malaysia
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
State University of Londrina
Londrina, Brazil
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
School of Science and Technology, Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Tallinn University of Technology
Tallinn, Estonia
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, United States
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Sunway University
Bandar Sunway, Malaysia
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Manouba University
Manouba, Tunisia
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
University of Žilina
Žilina, Slovakia
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Siemens Healthcare
Erlangen, Germany
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
University of Johannesburg
Johannesburg, South Africa
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Nanjing University
Nanjing, China
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Ontario Tech University
Oshawa, Canada
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
University of Cape Town
Cape Town, South Africa
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
Cheikh Anta Diop University
Dakar, Senegal
Associate Editor
IoT and Sensor Networks