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Archbold Biological Station
Lake Placid, United States
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Archbold Biological Station
Lake Placid, United States
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New Giza University
Giza, Egypt
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National Telecommunication Institute (NTI)
Nasr, Egypt
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King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
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German University in Cairo
New Cairo, Egypt
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University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Consorzio Nazionale Interuniversitario Per Le Telecomunicazioni
Parma, Italy
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Open University of Catalonia
Barcelona, Spain
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University of Tabriz
Tabriz, Iran
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Teesside University
Middlesbrough, United Kingdom
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École de technologie supérieure (ÉTS)
Montreal, Canada
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University of Charleston
Charleston, United States
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University of Missouri–St. Louis
St. Louis, United States
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Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, United States
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Fondazione Politecnico di Milano
Milan, Italy
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Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
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