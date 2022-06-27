rosemizi abd rahim
Universiti Malaysia Perlis
Arau, Malaysia
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Optical Communications and Networks
Universiti Malaysia Perlis
Arau, Malaysia
Community Reviewer
Optical Communications and Networks
Universiti Malaysia Perlis
Arau, Malaysia
Community Reviewer
Optical Communications and Networks
School of Natural and Computational Sciences, College of Sciences, Massey University
Auckland, New Zealand
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Optical Communications and Networks
National Institute of Posts and Telecommunications (INPT)
Rabat, Morocco
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Optical Communications and Networks
University of Baghdad
Baghdad, Iraq
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Optical Communications and Networks
College of Engineering, National University of Science and Technology (Muscat)
Muscat, Oman
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Optical Communications and Networks
King Faisal University
Al-Ahsa, Saudi Arabia
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Optical Communications and Networks
Middle Technical University
Baghdad, Iraq
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Optical Communications and Networks
Quaid-e-Awam University of Engineering, Science and Technology
Nawabshah, Pakistan
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Optical Communications and Networks
Princess Sumaya University for Technology
Amman, Jordan
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Optical Communications and Networks
Federal University of Pernambuco
Recife, Brazil
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Optical Communications and Networks
Al-Hussein Bin Talal University
Ma'an, Jordan
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Optical Communications and Networks
University of Duhok
Duhok, Iraq
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Optical Communications and Networks
Sunway University
Bandar Sunway, Malaysia
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Optical Communications and Networks
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
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Optical Communications and Networks
Georgia State University
Atlanta, United States
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Optical Communications and Networks