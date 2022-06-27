anna maria vegni
Roma Tre University
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Optical Communications and Networks
Chicago State University
Chicago, United States
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Indian Institute of Technology Jammu
Jammu, India
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
Associate Editor
Optical Communications and Networks
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Optical Communications and Networks
O-Net Photonics (UK) Ltd.
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
Hochiminh city, Vietnam
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Optical Communications and Networks
University at Albany
Albany, United States
Associate Editor
Optical Communications and Networks
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Independent researcher
Aveiro, Portugal
Associate Editor
Optical Communications and Networks
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Optical Communications and Networks