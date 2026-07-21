Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
Complete characterization of the asymptotic stability region for single-delay second-order linear systems
in Nonlinear Control
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Accepted on 21 Jul 2026
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Published on 16 Mar 2023
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Published on 17 Nov 2021
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Methods
Published on 01 Oct 2021
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Published on 18 Aug 2021
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Published on 06 Aug 2021
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Published on 15 Jul 2021
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Published on 22 Feb 2021
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