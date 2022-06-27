zhengtao ding
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Nonlinear Control
Bohai University
Jinzhou, China
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Nonlinear Control
Zhejiang University of Technology
Hangzhou, China
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Nonlinear Control
Jiangnan University
Wuxi, China
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Nonlinear Control
Suzhou SEEEx Technology Co., Ltd
Suzhou, China
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Nonlinear Control
Dalian University of Technology
Dalian, China
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Qingdao University
Qingdao, China
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Nonlinear Control
Chongqing University
Chongqing, China
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Nonlinear Control
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
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Nonlinear Control
Eindhoven University of Technology
Eindhoven, Netherlands
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Nonlinear Control
Southeast University
Nanjing, China
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Nonlinear Control
Nanjing University of Finance and Economics
Nanjing, China
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Carleton University
Ottawa, Canada
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Nonlinear Control
Fudan University
Shanghai, China
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Nonlinear Control
Embry-Riddle Aeronautical University
Prescott, Arizona, United States
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Nonlinear Control
Florida Institute of Technology
Melbourne, United States
Associate Editor
Nonlinear Control