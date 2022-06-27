wendy moyle
School of Nursing and Midwifery, Griffith Health, Griffith University
Nathan, Australia
Specialty Chief Editor
Dementia Care
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Associate Editor
Dementia Care
Faculty of Health, Deakin Univeristy
Burwood, Australia
Associate Editor
Dementia Care
Faculty of Health, University of Canberra
Canberra, Australia
Associate Editor
Dementia Care
ASL Ogliastra, Azienda socio-sanitaria locale (Italy)
Modena, Italy
Associate Editor
Dementia Care
Democritus University of Thrace
Didymoteicho, Greece
Associate Editor
Dementia Care
Indiana University, Purdue University Indianapolis
Indianapolis, United States
Associate Editor
Dementia Care
Faculty of Health Sciences and Medicine, Bond University
Gold Coast, Australia
Associate Editor
Dementia Care
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Dementia Care
Hong Kong Polytechnic University
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Dementia Care
Herzog Hospital
Jerusalem, Israel
Associate Editor
Dementia Care
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Dementia Care
University of New South Wales
Kensington, Australia
Associate Editor
Dementia Care
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Associate Editor
Dementia Care
German Center for Neurodegenerative Diseases, Helmholtz Association of German Research Centers (HZ)
Bonn, Germany
Associate Editor
Dementia Care
Campbell Family Mental Health Institute, Centre for Addiction and Mental Health
Toronto, Canada
Associate Editor
Dementia Care