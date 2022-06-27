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Astrocyte Metabolism and Mitochondrial Dysfunction in Dementia: The Metabolic Breakdown
- Yuhei Takado
- João M.N. Duarte
- Kosei Hirata
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