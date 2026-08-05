Systematic Review
Accepted on 05 Aug 2026
DENTAL AGE ESTIMATION IN FORENSIC ODONTOLOGY: A SYSTEMATIC REVIEW COMPARING TRADITIONAL METHODS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPROACHES
in Aging and Dental Medicine
Systematic Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Aging and Dental Medicine
Mini Review
Published on 28 Jul 2026
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Aging and Dental Medicine
Review
Published on 17 Jun 2026
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Aging and Dental Medicine
Policy and Practice Reviews
Published on 13 Apr 2026
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 10 Apr 2026
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Aging and Dental Medicine
Perspective
Published on 05 Mar 2026
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 23 Feb 2026
in Aging and Dental Medicine
Mini Review
Published on 23 Feb 2026
in Aging and Dental Medicine
Mini Review
Published on 15 Jan 2026
in Aging and Dental Medicine
Editorial
Published on 29 Dec 2025
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 10 Nov 2025
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 28 Oct 2025
in Aging and Dental Medicine
Systematic Review
Published on 20 May 2025
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 29 Apr 2025
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 29 Apr 2025
in Aging and Dental Medicine
Brief Research Report
Published on 24 Apr 2025
in Aging and Dental Medicine
Mini Review
Published on 01 Apr 2025
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 26 Mar 2025
in Aging and Dental Medicine
Original Research
Published on 29 Nov 2024
in Aging and Dental Medicine