josette camilleri
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Dental Materials
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Associate Editor
Dental Materials
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Dental Materials
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Dental Materials
Department of Biomaterials, Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Dental Materials
Université de Strasbourg
Strasbourg, France
Associate Editor
Dental Materials
Autonomous University of the State of Hidalgo
Pachuca, Mexico
Associate Editor
Dental Materials
Autonomous University of the State of Hidalgo
Pachuca, Mexico
Associate Editor
Dental Materials
Federal University of Pelotas
Pelotas, Brazil
Associate Editor
Dental Materials
International Medical University
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Dental Materials
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Dental Materials
Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
Schaan, Liechtenstein
Associate Editor
Dental Materials
A.T. Still University - Missouri School of Dentistry & Oral Health
St. Louis, United States
Associate Editor
Dental Materials
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Dental Materials
Center of Health Sciences, Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Dental Materials
University of Turku
Turku, Finland
Associate Editor
Dental Materials