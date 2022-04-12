paul roy cooper
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Specialty Chief Editor
Endodontics
Manipal Academy of Higher Education
Manipal, India
Associate Editor
Endodontics
Cancer Early Detection Advanced Research Center, Knight Cancer Institute, Oregon Health & Science University
Portland, United States
Associate Editor
Endodontics
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Endodontics
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Endodontics
School of Dentistry, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Endodontics
Faculty of Medicine, University of Coimbra
Coimbra, Portugal
Associate Editor
Endodontics
Trinity College Dublin
Dublin, Ireland
Associate Editor
Endodontics
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Associate Editor
Endodontics
Faculdade Paulo Picanço
Fortaleza, Brazil
Associate Editor
Endodontics
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Endodontics
University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Endodontics
The University of Texas Health Science Center at San Antonio
San Antonio, United States
Associate Editor
Endodontics
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Endodontics
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Endodontics
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Endodontics