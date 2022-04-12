tammy duangthip
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Pediatric Dentistry
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Pediatric Dentistry
The University of Iowa
Iowa City, United States
Associate Editor
Pediatric Dentistry
Guanghua School of Stomatology, Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Pediatric Dentistry
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Pediatric Dentistry
The University of Iowa
Iowa City, United States
Associate Editor
Pediatric Dentistry
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Pediatric Dentistry
Blue Jay Pediatric Dentistry
Richmond, United States
Associate Editor
Pediatric Dentistry
Terna Dental College and Hospital
Navi Mumbai, India
Associate Editor
Pediatric Dentistry
Istanbul University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Pediatric Dentistry
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Pediatric Dentistry
University of São Paulo, Bauru
Bauru, Brazil
Associate Editor
Pediatric Dentistry
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Pediatric Dentistry
Pediatric Dentist, Dr Sulaiman Al Habib Hospital, Ar Rayyan
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
Pediatric Dentistry
Saint Ignatius of Loyola University
Lima, Peru
Associate Editor
Pediatric Dentistry
Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, Marmara University
Kadikoy, Türkiye
Associate Editor
Pediatric Dentistry