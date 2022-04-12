hatice hasturk
The Forsyth Institute
Cambridge, United States
Specialty Chief Editor
Periodontics
São Leopoldo Mandic School
Campinas, Brazil
Associate Editor
Periodontics
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Periodontics
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Periodontics
Malmö University
Malmö, Sweden
Associate Editor
Periodontics
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Periodontics
Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Universidade Estadual de Campinas
Piracicaba, Brazil
Associate Editor
Periodontics
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Periodontics
Department of Oral Surgery and Implantology, Goethe University, Carolinum
Frankfurt am Main, Germany
Associate Editor
Periodontics
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Periodontics
Eastman Institute for Oral Health, University of Rochester Medical Center
Rochester, United States
Associate Editor
Periodontics
University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Periodontics
Department of Biomedical Engineering, College of Engineering, Texas A&M University College Station
College Station, United States
Associate Editor
Periodontics
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Periodontics
School of Dentistry, University of Valle
Cali, Colombia
Associate Editor
Periodontics
All India Institute of Medical Sciences
New Delhi, India
Associate Editor
Periodontics