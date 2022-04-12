mutlu özcan
University of Zurich
Zürich, Switzerland
Specialty Chief Editor
Reconstructive Dentistry
Hamad Medical Corporation
Doha, Qatar
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
Lebanese University
Beirut, Lebanon
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
Faculty of Dentistry, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
State University of Campinas
Campinas, Brazil
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
College of Dentistry, King Khalid University
Abha, Saudi Arabia
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
UFR d'odontologie, Université de Clermont Auvergne
Clermont-Ferrand, France
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
Faculty of Dentistry, Ain Shams University
Cairo, Egypt
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
Istanbul Medipol University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
University of Turku
Turku, Finland
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Reconstructive Dentistry
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Associate Editor
Reconstructive Dentistry