han sung jung
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Specialty Chief Editor
Regenerative Dentistry
College of Dentistry, University of Baghdad
Baghdad, Iraq
Associate Editor
Regenerative Dentistry
Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Regenerative Dentistry
The University of Iowa
Iowa City, United States
Associate Editor
Regenerative Dentistry
Jilin University
Changchun, China
Associate Editor
Regenerative Dentistry
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Regenerative Dentistry
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Regenerative Dentistry
Magna Græcia University
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Regenerative Dentistry
University of the Valley
Cali, Colombia
Associate Editor
Regenerative Dentistry
Department of Health Sciences, University Magna Graecia of Catanzaro
Catanzaro, Italy
Associate Editor
Regenerative Dentistry
University of L'Aquila
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Regenerative Dentistry
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Regenerative Dentistry
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Regenerative Dentistry
Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University
Beijing, China
Associate Editor
Regenerative Dentistry
Avatar Biotech for Oral Health & Healthy Longevity Research Unit, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
Associate Editor
Regenerative Dentistry