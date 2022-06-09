ozgur karcioglu
University of Health Sciences (Turkey)
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Disaster Medicine
University of Health Sciences (Turkey)
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Disaster Medicine
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
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Disaster Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
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Emergency Health Services
Sidra Medicine
Doha, Qatar
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Pediatric Emergency Medicine
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
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Disaster Medicine
Ministry of Health (Saudi Arabia)
Riyadh, Saudi Arabia
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Disaster Medicine
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
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Disaster Medicine
School of Medicine, European University Cyprus
Nicosia, Cyprus
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Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Namik Kemal University
Tekirdağ, Türkiye
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Disaster Medicine
Sistema d’Emergències Mèdiques of Catalunya
Barcelona, Spain
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Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Children’s Health Ireland
Dublin, Ireland
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Pediatric Emergency Medicine
Saarland University Hospital
Homburg, Germany
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Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
USA MEDDAC
Fort Drum, NY, United States
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Disaster Medicine
Cruces University Hospital
Barakaldo, Spain
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Pediatric Emergency Medicine
Thrive at Life: Working Solutions
Dayton, United States
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Emergency Health Services
Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
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Disaster Medicine