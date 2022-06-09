ahmed m. al-wathinani
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Disaster Medicine
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Disaster Medicine
Ministry of Health (Saudi Arabia)
Riyadh, Saudi Arabia
Community Reviewer
Disaster Medicine
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Community Reviewer
Disaster Medicine
Namik Kemal University
Tekirdağ, Türkiye
Community Reviewer
Disaster Medicine
USA MEDDAC
Fort Drum, NY, United States
Community Reviewer
Disaster Medicine
Medical University of Warsaw
Warsaw, Poland
Community Reviewer
Disaster Medicine
Hellenic Mediterranean University
Crete, Greece
Community Reviewer
Disaster Medicine
Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Bezmialem Vakıf University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Disaster Medicine
Sinop University
Sinop, Türkiye
Community Reviewer
Disaster Medicine
Université Toulouse III Paul Sabatier
Toulouse, France
Community Reviewer
Disaster Medicine
Wroclaw Medical University
Wrocław, Poland
Community Reviewer
Disaster Medicine
Medical School, Adiyaman University
Adıyaman, Türkiye
Community Reviewer
Disaster Medicine
Mehmet Akif Ersoy University
Burdur, Türkiye
Community Reviewer
Disaster Medicine
Al al-Bayt University
Mafraq, Jordan
Community Reviewer
Disaster Medicine
Centre d'Hébergement et d'Accompagnement Gérontologique (CHAG)
Pacy-sur-Eure, France
Community Reviewer
Disaster Medicine
Indiana University
Bloomington, United States
Community Reviewer
Disaster Medicine