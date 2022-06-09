jason acworth
Faculty of Medicine, The University of Queensland
Herston, Australia
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Faculty of Medicine, The University of Queensland
Herston, Australia
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Royal Children's Hospital
Melbourne, Australia
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
KK Women's and Children's Hospital
Singapore, Singapore
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Centre for Mental Health Nursing, Department of Nursing, Melbourne School of Health Sciences, Faculty of Medicine, Dentistry and Health Sciences, University of Melbourne
Carlton, Australia
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Gold Coast University Hospital
Southport, Australia
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Division of Hospital Medicine, Department of Medicine, School of Medicine, Emory University
Atlanta, United States
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Bristol Royal Hospital for Children
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Sidra Medicine
Doha, Qatar
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine
Dr. Carlos Sáenz Herrera National Children's Hospital
San José, Costa Rica
Associate Editor
Pediatric Emergency Medicine