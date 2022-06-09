aris angouridis
School of Medicine, European University Cyprus
Nicosia, Cyprus
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
School of Medicine, European University Cyprus
Nicosia, Cyprus
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Sistema d’Emergències Mèdiques of Catalunya
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Saarland University Hospital
Homburg, Germany
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Hôpitaux Universitaires Henri Mondor
Créteil, France
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust
Redhill, United Kingdom
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University Hospital of Bern
Bern, Switzerland
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Centrale Operativa 118 Emilia Est (prehospital emergency and HEMS), AUSL di Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia, Portugal
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Resuscitation and Cardiac Emergency Medicine