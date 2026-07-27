Frontiers in Drug Safety and Regulation

Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
Does Generative AI Mean the "End of History" for Pharmacovigilance Automation? Towards a Framework for the Future of Human-AI systems
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
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Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Review
Published on 16 Jun 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Systematic Review
Published on 17 Mar 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 09 Jan 2026
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Mini Review
Published on 18 Dec 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Correction
Published on 07 Nov 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Perspective
Published on 17 Oct 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Opinion
Published on 16 Sep 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 10 Sep 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Review
Published on 20 Jun 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Editorial
Published on 11 Mar 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Perspective
Published on 13 Feb 2025
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Review
Published on 18 Dec 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 06 Dec 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Mini Review
Published on 13 Nov 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Editorial
Published on 13 Nov 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Perspective
Published on 30 Oct 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Opinion
Published on 18 Sep 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 16 Aug 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 19 Jul 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 27 Jun 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Methods
Published on 11 Apr 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
Original Research
Published on 20 Mar 2024
in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology