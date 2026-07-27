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articles

Review

Published on 16 Jun 2026

Use of public health databases for the early identification of Autism spectrum disorder: a scoping review protocol

in Advanced Methods in Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology

  • Luiz Jupiter Carneiro de Souza
  • Luis Phillipe Nagem Lopes
  • Mariana Del Grossi Moura
  • Katia Miyuki Sasaki Zeredo
  • José Fernando Salvador Carrillo
  • Joaquim Lucas Júnior
  • Mabel Fernandes Figueiró
  • Jose Antonio Silvestre Fernandes Neto
  • Luciane Cruz Lopes
  • Waldecy Rodrigues
Frontiers in Drug Safety and Regulation
doi 10.3389/fdsfr.2026.1816967
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