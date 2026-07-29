Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
Psychotropic Dispensing in Greek Adolescents and Young Adults: National Trends and Regional Variation
in Clinical Drug Safety
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Clinical Drug Safety
Perspective
Accepted on 27 Jul 2026
in Clinical Drug Safety
Systematic Review
Published on 10 Jul 2026
in Clinical Drug Safety
Review
Published on 11 Jun 2026
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Clinical Drug Safety
Brief Research Report
Published on 08 Jun 2026
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 08 May 2026
in Clinical Drug Safety
Editorial
Published on 28 Jul 2025
in Clinical Drug Safety
Review
Published on 24 Apr 2025
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 13 Mar 2025
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 13 May 2024
in Clinical Drug Safety
Editorial
Published on 05 Feb 2024
in Clinical Drug Safety
Review
Published on 14 Dec 2023
in Clinical Drug Safety
Review
Published on 07 Nov 2023
in Clinical Drug Safety
Mini Review
Published on 16 Feb 2023
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 09 Jan 2023
in Clinical Drug Safety
Review
Published on 23 Dec 2022
in Clinical Drug Safety
Original Research
Published on 19 Oct 2022
in Clinical Drug Safety
Specialty Grand Challenge
Published on 05 Apr 2022
in Clinical Drug Safety
Specialty Grand Challenge
Published on 29 Oct 2021
in Clinical Drug Safety