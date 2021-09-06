alessandro mugelli
University of Florence
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Substance-Based Medical Devices
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
Tianjin University of Traditional Chinese Medicine
Tianjin, China
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
Université Paris Cité
Paris, France
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
Università telematica San Raffaele
Rome, Italy
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Substance-Based Medical Devices