jamal deen
McMaster University
Hamilton, Canada
Specialty Chief Editor
Bioelectronics
Middlesex University
London, United Kingdom
Associate Editor
Bioelectronics
Santa Catarina State University
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Bioelectronics
Alagappa University
Karaikudi, India
Associate Editor
Bioelectronics
University of Bath
Bath, United Kingdom
Associate Editor
Bioelectronics
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Bioelectronics
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Bioelectronics
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Bioelectronics
MINES Saint-Etienne, Institut Mines-Télécom
Saint-Étienne, France
Associate Editor
Bioelectronics
Ca' Foscari University of Venice
Venice, Italy
Associate Editor
Bioelectronics
The Oxford College of Engineering
Bangalore, India
Associate Editor
Bioelectronics
University of Brescia
Brescia, Italy
Associate Editor
Bioelectronics
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Bioelectronics
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Bioelectronics